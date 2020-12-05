В неконтактном состоянии с многочисленными травмами различной степени тяжести 48-летнего мужчину госпитализировали.

Как рассказали в ведомстве, 4 декабря на линию «102» поступило сообщение от жителя дома по улице Мира в поселке Эсхар о том, что в квартире у соседей он обнаружил на полу окровавленного соседа.Работники Чугуевского отдела полиции выяснили, что во время совместного распития спиртных напитков между мужчинами возник конфликт, из-за которого ранее судимый 30-летний местный житель избил хозяина квартиры.На данный момент злоумышленник задержан, ему также сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет