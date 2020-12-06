На данный момент пожарным удалось локализировать возгорания.Как сообщили в Службе по чрезвычайным ситуациям, 6 декабря в 1:17 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, который произошел в двухэтажном здании на улице Фонвизина, где находятся несколько частных текстильных предприятий.
К месту вызова немедленно было направлено четыре пожарных подразделения на автоцистернах. Сразу по прибытию руководитель тушения пожара запросил дополнительные силы для ликвидации возгорания, которое произошло на втором этаже в швейном цехе. Там, по словам спасателей, горело оборудование, текстильное сырье и готовая продукция.
«Площадь горения составила около 250 кв.м. Большая горючая загрузка образовывала большую температуру и сильное задымление. Всего к ликвидации привлечено восемь пожарных автоцистерн, автомобиль первой помощи, автолестница, автомобиль газодымозащитной службы и около 50 человек личного состава ГСЧС. Работало шесть звеньев газодымозащитников, а в очаг пожара подано семь пожарных стволов», - сообщают в службе.
В результате оперативных действий спасателей огонь удалось локализировать в 01:35. Сейчас продолжаются работы по ликвидации отдельных очагов горения.