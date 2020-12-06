На данный момент пожарным удалось локализировать возгорания.

Как сообщили в Службе по чрезвычайным ситуациям, 6 декабря в 1:17 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, который произошел в двухэтажном здании на улице Фонвизина, где находятся несколько частных текстильных предприятий.К месту вызова немедленно было направлено четыре пожарных подразделения на автоцистернах. Сразу по прибытию руководитель тушения пожара запросил дополнительные силы для ликвидации возгорания, которое произошло на втором этаже в швейном цехе. Там, по словам спасателей, горело оборудование, текстильное сырье и готовая продукция.«Площадь горения составила около 250 кв.м. Большая горючая загрузка образовывала большую температуру и сильное задымление. Всего к ликвидации привлечено восемь пожарных автоцистерн, автомобиль первой помощи, автолестница, автомобиль газодымозащитной службы и около 50 человек личного состава ГСЧС. Работало шесть звеньев газодымозащитников, а в очаг пожара подано семь пожарных стволов», - сообщают в службе.В результате оперативных действий спасателей огонь удалось локализировать в 01:35. Сейчас продолжаются работы по ликвидации отдельных очагов горения.