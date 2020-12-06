Харьковский нардеп поблагодарила украинских военных и поздравила их с Днем вооруженных сил Украины.

«Украинская армия всегда будет оставаться национальной гордостью, залогом государственной независимости и гарантом безопасности общества от внешних вызовов. Именно в единстве украинской армии и украинского народа - сила и мощь нашего государства.Спасибо украинским военных за преданность.Слава Вооруженным Силам Украины!С праздником!», - написала народный депутат Украины на своей странице в соцсетях.Напомним, что ранее, в Международный день волонтеров, Юлия Светличная обратилась со словами благодарности к украинцам, чья волонтерская работа помогает стране в самые сложные ее времена.«Волонтерство - это всегда про искренность и самоотверженность. Это о том, как отдавать часть своей жизни ради помощи другим. Это всегда о великом сердце», - подчеркнула депутат.