Об отключении сообщили в КП "Харьковводоканал".

Как рассказали в пресс-службе коммунального предприятия, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:ул. Тверская (ч/с), ул. Академика Богомольца, 17, 19ул. Гвардейцев Широнинцев, 102ул. Достоевского, 22-в (п. №1, стояк), ул. Вокзальная, 10 (п. №1, спаренный стояк), пр. Гагарина, 60 (п. №3, стояк)пр. Льва Ландау, 12 (п. №9, стояк); ул. Танкопия, 12 (п. №5, стояк), пр. Льва Ландау , 20 (п. №12, стояк), ул. Танкопия, 8 (п. №3, стояк)ул. Большая Панасовская, 38 (п. №1, стояк), пер. Пластичный, 8 (п. №1, стояк)пер. Рогатинский (ч/с), проезд Рогатинский (ч/с), ул. Клочковская, 61/63, пер. Рогатинский, 4, 8, 10, 17, 19, ул. Бакулина, 9/13, 10, 11, 12, 13, 14, ул. Ахсарова, 20 (п. №1, стояк), пр. Людвига Свободы, 57 (п. №1, стояк)