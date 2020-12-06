Предварительно установлено, что мужчина переходил проезжую часть в неустановленном месте.

Как рассказали в пресс-службе полиции, 5 декабря, на выезде из города Изюм в направлении Харькова, 35-летний водитель автомобиля «Renault Trafic» сбил 37-летнего местного жителя. Мужчина погиб на месте происшествия.Сейчас следователями открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.