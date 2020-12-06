Медики рассказали о вызове, который поступил к ним утром 5 декабря.

Как сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, у мужчины была констатирована полная АВ-блокада сердца и отказал кардиостимулятор, из-за чего произошла клиническая смерть.«Бригада сразу начала проводить реанимационные мероприятий. Благодаря их профессиональным и слаженным действиям, сердечно-легочную деятельность мужчины удалось восстановить и госпитализировали больного в лечебное учреждение», - рассказали медики.