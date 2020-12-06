Известный харьковский экономист, политик и один из лучших в стране экспертов по налогообложению рассказал Вечернему Харькову о своем видении ситуации, в котором на сегодняшний день находится страна.

Повышение минимальной зарплаты и пенсии ожидается очень незначительное, почти символическое. Рост тарифов гораздо больше существенен, и при этом заменить дорогих поставщиков-монополистов потребитель не может, чем те и пользуются.Удорожание, как всегда, обгоняет рост доходов, если доходы вообще ещё остались. Особенно в период пандемии и вынужденной безработицы.Конечно. Но на сдерживание тарифов, не говоря уже о налогах, понадобилось бы гораздо больше денег, чем на символический рост зарплаты, при котором, кстати, налоги тоже растут. Хотя в такое время, когда так нужно поощрять занятость, в других странах, наоборот, государство ещё доплачивает бизнесу за сохранение рабочих мест.Тарифы в налоги не входят, это бремя отдельное, но НДС сидит и в них.Проблема, однако, не столько в том, что налоги велики - они бывают и больше, сколько в том, что они в Украине в значительной степени разворовываются или используются неэффективно и явно не по назначению. Как, например, явно не по назначению используется коронавирусный фонд - из него вдруг решили строить дороги. Может, там просто легче украсть?Государство имитирует борьбу с пандемией, регионы часто вынуждены противостоять государству, когда оно вместо реальных мер просто убивает остатки бизнеса и занятость.Пример - бесполезный карантин выходного дня, который многих оставил без работы, ведь именно в выходные у многих была наибольшая загрузка. Кому, например, так помешали киоски на улицах? Это уже не просто имитация, а прямой вред вместо поддержки.Безусловно. При этом безответственность и удивительная некомпетентность носят чудовищный характер. Тот же карантин выходного дня провоцировал очереди в будние дни по вечерам по пути с работы, потому что на выходные эту точку закроют. В очередях контактов больше и никакая дистанция не соблюдается, отсюда и всплеск распространения заразы.Она и не была под контролем. Планы постоянно меняются, стратегии нет, тактики тоже, есть шарахания и бестолковость при отсутствии авторитета и компетенции.Разве это сегодня всюду не очевидно?Все это очень странно, конечно, ну а судить будем в любом случае по результату.На медицину, конечно, в первую очередь, должен тратить деньги бюджет центральный, а не местный: куда идёт основной налог - НДС, оттуда должны быть и базовые траты. Но, думаю, харьковчане бы не обиделись, если бы сейчас на украшения тратилось меньше в пользу медицины, которая сейчас гораздо важнее.То, что власть не смогла договориться со Светличной, было безусловной ошибкой власти. И началась чехарда, за что именно сменяют губернаторов, никто не объясняет. Ну а когда каждый новый знает, что и он на пару месяцев - так и работает. Какая уж тут стратегия региона? В такое сложное время на переправе можно было бы и не тасовать кадры так часто. Причём по всей стране.Не могу ответить. Кадров квалифицированных не видно сейчас ни на местах, ни в центре. Надеюсь, что и я, профессионал высокого уровня, но власти не понадобился. Видимо, с налогами в стране все в порядке, как и с особым порядком взаимоотношений с бизнесом в период пандемии, видимо - все хорошо, раз никто даже не спрашивает совета.Нет, никто. Ни разу. Нигде. Уже больше года.А по поводу «лифта» - у Лагерквиста есть рассказ: «Лифт спускался в преисподнюю»...Очень на это надеюсь. Но душевных мук у власти пока не вижу.Вполне возможно - и, кстати, не только в Украине. А надежда умирает последней.