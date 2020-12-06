Известный харьковский экономист, политик и один из лучших в стране экспертов по налогообложению рассказал Вечернему Харькову о своем видении ситуации, в котором на сегодняшний день находится страна.Сейчас власть активно рассказывает о повышении минимальной зарплаты и пенсии. Но одновременно с этим растет стоимость коммунальных услуг. Хочется узнать ваше мнение, нас обманывают?
Повышение минимальной зарплаты и пенсии ожидается очень незначительное, почти символическое. Рост тарифов гораздо больше существенен, и при этом заменить дорогих поставщиков-монополистов потребитель не может, чем те и пользуются.
Удорожание, как всегда, обгоняет рост доходов, если доходы вообще ещё остались. Особенно в период пандемии и вынужденной безработицы.
Тогда для чего это "повышение"? Имитация заботы? Не проще было бы облегчить жизнь украинцев путем уменьшения тарифного и налогового бремени?
Конечно. Но на сдерживание тарифов, не говоря уже о налогах, понадобилось бы гораздо больше денег, чем на символический рост зарплаты, при котором, кстати, налоги тоже растут. Хотя в такое время, когда так нужно поощрять занятость, в других странах, наоборот, государство ещё доплачивает бизнесу за сохранение рабочих мест.
Но согласно исследованиям, сегодня граждане страны отдают около 50% своего дохода на различные налоги. Это тарифы, НДС и так далее. Кажется, что это очень много. Почему эти инвестиции в государство не возвращается качественным их распределением?
Тарифы в налоги не входят, это бремя отдельное, но НДС сидит и в них.
Проблема, однако, не столько в том, что налоги велики - они бывают и больше, сколько в том, что они в Украине в значительной степени разворовываются или используются неэффективно и явно не по назначению. Как, например, явно не по назначению используется коронавирусный фонд - из него вдруг решили строить дороги. Может, там просто легче украсть?
К слову о коронавирусе. Как оцениваете, кстати, борьбу государства с пандемией? Не только на уровне страны, но и в Харьковской области, в частности.
Государство имитирует борьбу с пандемией, регионы часто вынуждены противостоять государству, когда оно вместо реальных мер просто убивает остатки бизнеса и занятость.
Пример - бесполезный карантин выходного дня, который многих оставил без работы, ведь именно в выходные у многих была наибольшая загрузка. Кому, например, так помешали киоски на улицах? Это уже не просто имитация, а прямой вред вместо поддержки.
Ну главный санитарный врач страны сам заявлял, что некоторые запреты они придумали безосновательно. Считаете, это попытка прикрыть некомпетентность хоть какими-то действиями?
Безусловно. При этом безответственность и удивительная некомпетентность носят чудовищный характер. Тот же карантин выходного дня провоцировал очереди в будние дни по вечерам по пути с работы, потому что на выходные эту точку закроют. В очередях контактов больше и никакая дистанция не соблюдается, отсюда и всплеск распространения заразы.
Вы считаете, подобные решения принимаются потому, что ситуация вышла из-под контроля, или изначально никто ее не контролировал и не имел какой-то план действий, направленный на противостояние эпидемии?
Она и не была под контролем. Планы постоянно меняются, стратегии нет, тактики тоже, есть шарахания и бестолковость при отсутствии авторитета и компетенции.
Разве это сегодня всюду не очевидно?
Поговорим о Харькове. Вы ведь, как харьковчанин, наверняка следите за ситуацией, которая складывается вокруг городского совета и кресла мэра. Как Вы оцениваете инициативу с «председательствующим»? Ведь выходит, что мэра, фактически, будет выбирать горсовет, а не харьковчане. Все это очень странно, конечно, ну а судить будем в любом случае по результату.
Также депутаты проголосовали за бюджет. В целом, 608 миллионов на украшение города – парки, новые лавочки, клумбы и цветы. На медицину на 200 миллионов меньше, а на капитальные ремонты городских систем - на 500. Целесообразны ли такие вложения в сегодняшних реалиях?
На медицину, конечно, в первую очередь, должен тратить деньги бюджет центральный, а не местный: куда идёт основной налог - НДС, оттуда должны быть и базовые траты. Но, думаю, харьковчане бы не обиделись, если бы сейчас на украшения тратилось меньше в пользу медицины, которая сейчас гораздо важнее.
Накануне президент принял решение уволить главу областной администрации, который проработал чуть более года. Некоторые считают, что Зеленский допустил серьезную ошибку, позволив уйти Светличной. Как вы оцениваете результаты работы Кучера в регионе?
То, что власть не смогла договориться со Светличной, было безусловной ошибкой власти. И началась чехарда, за что именно сменяют губернаторов, никто не объясняет. Ну а когда каждый новый знает, что и он на пару месяцев - так и работает. Какая уж тут стратегия региона? В такое сложное время на переправе можно было бы и не тасовать кадры так часто. Причём по всей стране.
И в результате страдает регион, вместе с его жителями. Останавливаются глобальные проекты, как строительство онкологического центра. В чем причина такого кадрового кризиса, на ваш взгляд? Ведь власти анонсировали проект "лифт", как возможность для профессионалов. А в итоге мы и старых лишились, и новых нет.
Не могу ответить. Кадров квалифицированных не видно сейчас ни на местах, ни в центре. Надеюсь, что и я, профессионал высокого уровня, но власти не понадобился. Видимо, с налогами в стране все в порядке, как и с особым порядком взаимоотношений с бизнесом в период пандемии, видимо - все хорошо, раз никто даже не спрашивает совета.
Кстати, да. Вы ведь всегда консультировали власти по налогообложению. Как центральные, так и региональные. Даже те, чей политический вектор отличался от вашего. Неужели ни разу никто не обратился за помощью? В Киеве ведь понимают, что ситуация сегодня требует профессионального вмешательства.
Нет, никто. Ни разу. Нигде. Уже больше года.
А по поводу «лифта» - у Лагерквиста есть рассказ: «Лифт спускался в преисподнюю»...
Если не ошибаюсь, в этом рассказе душевные муки героини в аду, оттолкнули её от греха. Может мы сейчас проходим процесс, который научит нас ценить профессионалов, а не идти за лозунгами людей из телевизора?
Очень на это надеюсь. Но душевных мук у власти пока не вижу.
Как считаете, чем закончится сегодняшняя политическая ситуация в стране? Есть ли надежда на то, что что-либо изменится в лучшую сторону? Некоторые специалисты прогнозируют, что коронавирусная пандемия, а точнее ужасный кризис-менеджмент - станет приговором для нынешней власти.
Вполне возможно - и, кстати, не только в Украине. А надежда умирает последней.