Это первый такой случай за годы войны в Украине.

Харьковская областная государственная администрация, впервые за годы войны, не поздравила украинских военных с Днем вооруженных сил Украины. Также в ХОГА проигнорировали поздравление Президента страны, чьи обращения и официальные заявления всегда публиковались на сайте администрации.Как сообщают наши источники в руководстве страны, подобный случай - вопиющее нарушение протокола. Ведь несмотря на выходной день, все официальные сайты областных администраций, вместе с Президентом, обратились к украинским военным со словами поздравлений. А учитывая то, что Харьковская область граничит как с Россией, так и с зоной ООС, ситуация уже вызвала негативную реакцию среди военных и в Офисе Президента.