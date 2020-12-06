Об этом свидетельствуют снимки ленты новостей официального сайта Харьковской областной государственной администрации.Напомним, что Харьковская областная государственная администрация, впервые за годы войны, не поздравила украинских военных с Днем вооруженных сил Украины. Также в ХОГА проигнорировали поздравление Президента страны, чьи обращения и официальные заявления всегда публиковались на сайте администрации.
Однако после публикации Вечернего Харькова, которая вызвала скандал в украинских СМИ, в администрации области решили исправить ситуацию, опубликовав обращение Президента "задним числом".
Согласно скриншотам, сделанным с официального сайта, в 18:57 публикации с заявлением Зеленского еще не было, однако в 19:27 она появилась, с указанным временем публикации 15:16.