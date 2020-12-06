Предлагаем вашему вниманию дайджест событий, которые произошли в Харькове и Харьковской области с 30 ноября по 6 декабря.«Укроборонпром» может остаться без трех крупных харьковских предприятий
Харьковский машиностроительный завод "ФЭД", Харьковское агрегатное конструкторское бюро и Харьковское государственное авиационное производственное предприятие планируется вывести из "Укроборонпрома".
Пострадавшие от пожаров в Двуречанском районе области вышли на пикет под здание ХОГА
Часть пострадавших все еще не получила компенсацию за уничтоженное имущество.
В Блоке Светличной хотят освободить харьковских предпринимателей от налогов
В партии рассказали о поданном в комиссию Харьковского городского совета проекте решения об освобождении от уплаты Единого налога.
В Городском совете приняли бюджет Харькова на 2021 год
Какие изменения приняли депутаты VII созыва.
Пытался дать взятку за закрытие дела о взятке: в Харькове задержали одного из руководителей гослаборатории
В Харькове задержан один из руководителей Харьковской региональной государственной лаборатории, который пытался дать взятку прокурору за закрытие уголовного производства.
В Харьковской области новый начальник полиции: кто такой Андрей Рубель?
4 декабря руководство МВД представило нового главу полиции Харьковской области - им стал Андрей Рубель.
В Харьковской областной администрации не поздравили украинских военных с Днем ВСУ
Позже в ХОГА попытались исправить ситуацию, опубликовав поздравления Президента "задним числом".
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