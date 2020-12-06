Предлагаем вашему вниманию дайджест событий, которые произошли в Харькове и Харьковской области с 30 ноября по 6 декабря.

Харьковский машиностроительный завод "ФЭД", Харьковское агрегатное конструкторское бюро и Харьковское государственное авиационное производственное предприятие планируется вывести из "Укроборонпрома".Часть пострадавших все еще не получила компенсацию за уничтоженное имущество.В партии рассказали о поданном в комиссию Харьковского городского совета проекте решения об освобождении от уплаты Единого налога.Какие изменения приняли депутаты VII созыва.В Харькове задержан один из руководителей Харьковской региональной государственной лаборатории, который пытался дать взятку прокурору за закрытие уголовного производства.4 декабря руководство МВД представило нового главу полиции Харьковской области - им стал Андрей Рубель.Позже в ХОГА, опубликовав поздравления Президента "задним числом".Также предлагаем вашему вниманию дайджест новостей последней недели от Вечірніх Новин: