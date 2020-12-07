Тело погибшей пожарные обнаружили во время тушения пожара.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС, 7 декабря, в 3:42 утра, в Службу спасения поступило сообщение о пожаре, который произошел в частном жилом доме на улице Гагарина в поселке Высокий.К месту происшествия выехали четыре отделения пожарно-спасательной службы на автоцистернах. На момент их прибытия дом был практически полностью охвачен огнем. По словам спасателей, площадь пожара составила около 150 кв.м.Во время ликвидации огня пожарные обнаружили тело матери владельца дома.В 4:50 пожар был локализован. Сейчас идет его ликвидация. Причина возникновения пожара устанавливается.