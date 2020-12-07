Харьков занимает 22-е место в Украине по коронавирусу

Харьковская область с показателем +108 случаев занимает 22-е место в стране по темпам распространения COVID-19 за минувшие сутки. Такие данные приводит телеграмм-канал «Коронавирус в регионах».

Меньше заболевших, чем в Харьковской области, за минувшие сутки выявили только в Кировоградской, Ивано-Франковской и Луганской областях.

Самые высокие показатели в таких областях:

Киев – 1 526 случаев;

Днепропетровская область – 960 случаев;

Одесская область – 662 случая;

Киевская область – 635 случаев;

Сумская область – 477 случаев.