По мнению специалистов, возгорание произошло из-за неполадок в электросистеме.

Как сообщили в ГСЧС, 6 декабря в 16:28 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в автомобиле на улице Рождественской.«На место происшествия выехало два отделения службы спасения на автоцистернах. По прибытию на место было установлено, что пожар возник в припаркованном автомобиле Opel Astra 2005 года выпуска. Спасатели немедленно приступили к тушению и в 17:05 ликвидировали пожар», - рассказали в Службе по чрезвычайным ситуациям.В результате пожара огнем повреждена внутренняя облицовка салона, капот, крылья, кузов автомобиля, моторный отсек, а также личные вещи владельца.Погибших и травмированных нет.