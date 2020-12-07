Под Харьковом женщина сгорела в собственном доме

В поселке Высоком, в Харьковской области впыхнул пожар в частном жилом доме в переулке Гагарина, 5, сообщили спасатели.

По данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Харьковской области, информация о пожаре поступила в 3:42.

К месту происшествия выехали 4 отделения пожарно-спасательной службы на автоцистернах. На момент их прибытие дом горел почти весь. Площадь пожара составила около 150 кв.м. Во время ликвидации огня пожарные обнаружили тело 63 -летней женщины.

Причина возгорания выясняется.