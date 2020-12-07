На Салтовке на трассе сгорел автомобиль

На улице Академика Павлова, на проезжей части спасатели ликвидировали пожар в автомобиле ВАЗ 21099, который загорелся во время движения. По данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Харьковской области, вызов поступил 7 декабря в 08:18. К месту происшествия выехало отделение службы спасения на автоцистерне. На момент прибытия пожарных автомобиль был полностью охвачен пламенем.

В 8:32 пожар был локализован, а в 09:06 полностью ликвидирован. Причина возгорания выясняется.