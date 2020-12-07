Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга Youcontrol.

Согласно данным, запаса медицинских костюмов в Харьковской городской клинической многопрофильной больнице № 17 хватает лишь на день, и составляет 19,5% от необходимого объема. Также сообщается о нехватке медицинских рукавиц, которых хватит медикам на три дня.Кроме того, еще пять медицинских учреждений сообщают о нехватке средств индивидуальной защиты - Областная детская клиническая больница, Городская больница №13, а также Красноградская, Валковская и Волчанская центральне районные больницы.