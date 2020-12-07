В этот день в 1944 году в Чикаго была подписана Конвенция о международной гражданской авиации

Международный день гражданской авиации ежегодно в мире отмечают 7 декабря. Такое решение приняли на 51-й сессии ООН 6 декабря 1996. К празднованию этого дня привлекаются различные национальные и международные организации, сообщает Укринформ.



Целью Международного дня гражданской авиации является информирование общественности о вкладе гражданской авиации в социальное и экономическое развитие государств-членов ООН, а также об уникальной роли Международной организации гражданской авиации (ИКАО) в объединении усилий стран в создании высокоскоростной глобальной транспортной сети на службе всего человечества .



На данный момент международная сеть гражданской авиации перевозит более 4 миллиарда пассажиров в год.

