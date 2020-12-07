«Укрпочта» призывает игнорировать электронные письма с требованием оплатить пошлину на международное отправление

Национальный почтовый оператор «Укрпочта» предупреждает клиентов о новом мошенничестве и призывает игнорировать электронные письма с требованием оплатить пошлину на международное отправление, сообщили на страницы компании в Facebook.

«Появилась неприятная информация о мошеннических действиях от имени" Укрпочты ". Часть клиентов получила e-mail рассылку с требованием оплатить 2:15 пошлины на международное отправление." Укрпочта "не оказывает подобных рассылок и не требует оставлять данные ваших банковских карт», - говорится в сообщении.

«Укрпочта» просит граждан, которые увидели в себя такое письмо, удалить его, проигнорировать и ни в коем случае не делать то, что указано внутри. И уверяет, что активно работает над определением источника рассылок, чтобы как можно быстрее прекратить преступную деятельность и просит клиентов быть осторожными и тщательно проверять информацию.