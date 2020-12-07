Наталья Бережная стала первой украинской актрисой номинированной на премию Европейской киноакадемии

Наталья Бережная, исполнившая главную роль в фильме «DAU. Наташа» режиссеров Ильи Хржановского и Екатерины Эртель, номинирована на премию Европейской киноакадемии (European Film Awards), которую неофициально называют европейским Оскаром - как лучшая актриса 2020 года.

Выбор победителей и церемония награждения состоится в онлайн-формате в эту субботу, 12 декабря, пишет Харків Times.

Наталья Бережная – непрофессиональная актриса, как и почти все участники кинопроекта DAU. Действие фильма разворачивается в вымышленном научно-исследовательском институте в Москве в 1930-е – 1960-е годы. По сюжету - его главная героиня заведующая институтской столовой в 1952 году. Она вступает в отношения с иностранным ученым и попадает на допрос к следователю госбезопасности.