Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, когда могут открыть границы Евросоюза для Украины, в интервью РБК-Украина 7 декабря.

По его словам, это не вопрос общей вакцинации от коронавируса. При этом министр считает, что украинцам есть куда поехать, кроме Евросоюза - говорит, что есть 63 страны, куда можно поехать, из них десять в Европе.- Это не вопрос всеобщей вакцинации, но этот вопрос безусловно существенного уменьшения цифр в Украине и странах ЕС, - сказал Кулеба.Напомним, что в Украине третий день падает прирост COVID-19. За прошедшие сутки в больницы госпитализированы более тысячи пациентов с коронавирусом. Умерли 145 пациентов, а выздоровело - 5 123.