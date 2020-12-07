Об этом сообщает телеграм-канал ВЕХА.

«Немного о ситуации в регионе. На утро 7 декабря в опорных ковидных больницах не осталось мест в реанимациях. Так было и вчера. По кислороду.. по несколько мест остаётся.Департамент Здравоохранения как и прежде запрещает везти пациентов в ковидное отделение областной на Тринклера. Отделение готово и бригады ждут пациентов. Но почему-то о том, что же будет происходить с пациентами которые утяжеляются, все молчат. Что-то в регионе изменилось, но проблемы всё те же. Источник: Волонтёр Наталья Попова», сказано в сообщении канала.