Карантин выходного дня, как известно, отменили. Теперь Харьков, как и вся Украина, живет по законам оранжевой зоны. Какие ограничения действуют в городе? И когда граждан известят о возможном ужесточении карантина?

В минувшую среду, 2 декабря, Кабинет министров на своем заседании отменил карантин выходного дня. Теперь и в выходные, и в будние дни по всей стране действуют ограничения для оранжевой зоны эпидемической опасности, которые продлятся как минимум неделю.Итак, гражданам запрещено:– пребывание в транспорте и общественных местах без маски, а также нахождение на улице без документов;– перевозка в транспорте большего количества пассажиров, нежели сидячих мест (кроме метро);– работа заведений общественного питания с 22.00 до 07.00, кроме доставки и заказов на вынос, а также работа заведений общественного питания с организацией досуга, ночных клубов;– деятельность заведений по размещению, кроме отелей и реабилитационных центров для людей с инвалидностью;– посещение учреждений образования группами больше 20 чевлоек, кроме детских садиков, школ и внешкольных специализированных заведений творческого образования, а также посещение детских садов, школ и спортсекций, если на самоизоляции находится более 50% учеников и персонала.– посещение заведений созцащиты, нахождение в них людей пожилого возраста, а также пунктов временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства;– работа спортивных залов, фитнес-центров и музеев, если в них находится более одного человека на 20 кв. м;– деятельность кинотеатров и театров при заполненности более 50% мест в одном зале;– проведение культурных, спортивных, религиозных и других мероприятий, если в них принимают участие более 20 человек, за исключением некоторых спортивных соревнований;Кабмин тем временем ищет так называемое сбалансированное решение по усилению карантинных ограничений. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, власти провели опрос относительно оптимальных карантинных мер среди городских голов и руководителей облгосадминистраций. Почти 90% опрошенных поддержали полный запрет по проведению концертов. Установление городской новогодней елки с рядом ограничений для посещения поддерживают почти 60% представителей органов местного самоуправления. О введении нового жесткого карантина сообщат за неделю.Между тем телеграмм-канал «Коронавирус-инфо» опросил украинцев, когда, по их мнению, стоит ужесточать карантин в Украине. Большинство поддерживает введение локдауна с 23 декабря по 15 января — 32%, а 20% считают, что вводить локдаун нужно сейчас, чтобы он закончился к новогодним праздникам. Еще 27% опрошенных полагают, что локдаун не нужно вводить никогда. 10% склоняются к датам со 2 января по 23 января, 9% опрошенных затруднились ответить. Всего в опросе участвовали более 36 тысяч пользователей.