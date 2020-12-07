Об этом сообщает телеграм-канал ВЕХА.

«Открытие нового троллейбусного маршрута №49 на ЖихарьНачало работы маршрута - в 5:30 (Жихарь), окончание - 22:51.Путь следования троллейбусного маршрута:В сторону разворотного круга «ул. Университетская»:- Жихарь (ул. Кутаисская) - Симферопольское шоссе - Мерефянское шоссе - пр. Гагарина - ул. Вернадского - пер. Подольский - ул. Кузнечная - ул. Университетская;В обратном направлении:- ул. Университетская - ул. Кузнечная - пер. Лопатинский - пер. Соляниковский - пер. Подольский - ул. Вернадского - пр. Гагарина - Мерефянское шоссе - Симферопольское шоссе - Жихарь (ул. Кутаисская)», сказано в комментарии к опубликованному видео.По словам первого вице-мэра Игоря Терехова, всего закуплено 50 таких троллейбусов, которые выйдут на новые маршруты.- Следующий маршрут будет организован в Пятихатки, а позже - в микрорайон «Горизонт». Напомню, что в конце октября был открыт маршрут на Северную Салтовку, и сейчас он очень востребован. Думаю, этот маршрут тоже будет востребован жителями поселка Жихарь, - подчеркнул Игорь Терехов.Отметим, что длина новых троллейбусов составляет 12 метров, вместимость - до 100 пассажиров. Часть маршрута троллейбус проходит с помощью контактной сети, а часть - на батареях. В троллейбусе предусмотрены условия для комфортной поездки людей с ограниченными возможностями: низкий пол, пандус, система наклона троллейбуса в правую сторону. Также в них есть кондиционеры, система отопления, зарядные устройства под USB-разъемы и валидаторы для оплаты «E-ticket».