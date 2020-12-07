В Харькове в воскресенье сократилось количество проведенных ПЦР и ИФА-тестов.

По данным пресс-службы ХОГА, в воскресенье, 6 декабря, было проведено всего 765 тестов, из которых 385 - ПЦР.Для сравнения, в субботу, 5 декабря, в области сделали 2050 тестов, из которых 1297 - ПЦР. Напомним, за сутки 5 декабря в Харьковской области было подтверждено 663 случая коронавируса, а за вчерашние сутки, 6 декабря - лишь 58 по области (из них 54 - по Харькову).В ХОГА также добавили, что серьезное расхождение в данных лабораторного центра и МОЗ (где заявили о 108 случаях коронавируса в Харьковской области за минувшие сутки), скорее всего, вызвано технической ошибкой в МОЗ.