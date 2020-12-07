Я решил перевести пенсионные выплаты с почты на банковскую карту. Но потом задумался: а вдруг я ее потеряю или мошенники каким-то образом снимут с всю мою пенсию. В газете вы постоянно пишете о том, что аферисты крадут средства с банковских карт. Что делать в таких случаях и можно ли вернуть украденные мошенниками деньги? Сергей Петрович

Согласно разъяснениям Минюста, после выявления факта утраты банковской карты или появления подозрения, что по вашему счету были проведены платежи, которые вы не делали, немедленно сообщите об этом в банк.Как правило, это можно сделать по телефону горячей линии банка, через систему онлайн обслуживания в интернете или лично, посетив отделение банка. Более конкретно способы оповещения банковские учреждения прописывают в договорах.Обратите внимание, что до момента сообщения в банк риск убытков от осуществления операций и ответственность несет пользователь. А с момента уведомления банка риск убытков возлагается уже на банк.Итак, что должен сделать банк? Банк, который выпустил банковскую карту, получив сообщение или заявление о потере банковской карточки или о платежах, которых держатель карты не выполнял, обязан:– идентифицировать пользователя,– зафиксировать обстоятельства ситуации,– зафиксировать дату, час и минуты его обращения.При этом банк обязан немедленно приостановить осуществление операций с использованием банковской карты. Остаток средств на счете по поручению владельца счета перечисляется на другие счета или выдается наличными.Банк обязан рассматривать заявления или сообщения, которые касаются использования банковской карты или незавершенного перевода, инициированного с его помощью, в срок, установленный договором. Однако этот срок не может превышать периода, предусмотренного законом для рассмотрения обращений жалоб граждан.При этом финучреждение должно предоставить пострадавшему клиенту возможность получать информацию о ходе рассмотрения заявления или сообщения и обязано в письменной форме сообщать о результатах рассмотрения.В какой же срок средства могут вернуться на счет? Банк должен установить инициатора и правомерность перевода средств. Пока процедура не будет проведена, банк имеет право не возвращать на счет ненадлежащего плательщика сумму предварительно списанного ненадлежащего перевода. В то же время, следует отметить, что все процедуры не могут занимать более 90 календарных дней.В случае установления ненадлежащего перевода банк обязан перечислить на счет пострадавшего клиента соответствующую сумму за счет собственных средств. Кроме того, банк должен уплатить пеню в размере 0,1% от суммы перевода за каждый день, начиная со дня перевода до дня возврата соответствующей суммы на счет.В случае отказа банка возвращать средства на счет плательщика, пострадавший имеет право обратиться в суд по месту нахождения банка в порядке гражданского судопроизводства.Стоимость подачи искового заявления имущественного характера – 1% от суммы иска, но не менее 0,4 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц и не более пяти размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц.