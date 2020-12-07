Об этом сообщает телеграм-канал ВЕХА.

«Юные Харьковчане озолотились в Европе. Харьковские боксеры завоевали две золотых и три бронзовых медали на чемпионате Европы среди юниоров, который прошел в Болгарии.Чемпионский титул и "золото" соревнований выбороли Вероника Накота (весовая категория до 66 кг.) и Александр Балабин (весовая категория до 70 кг.). "Бронза" в активе Алины Маляр (весовая категория до 50 кг.), Изабель Габорец (весовая категория до 52 кг.) и Марии Фонотовой (весовая категория до 63 кг.)», сказано в комментарии к опубликованному видео.