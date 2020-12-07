Во время жесткого карантина общественный транспорт будет работать со значительными ограничениями.

Об этом заявил министр Кабмина Олег Немчинов в эфире Украина 24 в понедельник, 7 декабря.По словам министра, в случае введения локдауна для граждан Украины въезд и выезд из страны будет открытым, введение ограничений на международное сообщение не планируется.Тогда Немчинова спросили, почему во время январского локдауна предлагается разрешить работу общественного транспорта и не закрывать междугороднее сообщение, хотя многие люди игнорируют масочный режим.- От того, что происходят ДТП, мы не перестаем пользоваться автомобилями. В данном случае это больше вопрос самоконтроля. Если посмотреть предложения, которые мы озвучили..., то речь идет о фактическом пользовании транспортом с еще большими ограничениями – с использованием исключительно сидячих мест… Вы вспомните начало карантина в Украине, и проблемой был подъезд медиков, подъезд работников, которые остаются работать (при локдауне – ред.). В данном случае эпидемиологи просчитали варианты и предлагают со значительными ограничениями, с использованием исключительно сидячих мест позволить пользоваться общественным транспортом, а также межрайонным и межобластным сообщением, - ответил Немчинов.Напомним, что в Кабмине объяснили введение локдауна в январе. Экономика легче перенесет жесткие карантинные ограничения в период праздников, говорит Немчинов.