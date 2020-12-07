Пожар в частном доме в переулке Гагарина, 5 в пгт Высокий, в результате которого погибла 63-летняя женщина, произошел из-за несанкционированного подключения к газовым сетям.

Об этом сообщили в АО "Харьковгаз".На предприятии сообщили, что дом был отключен от газораспределительных сетей, однако хозяин жилья не стал возобновлять газоснабжение предусмотренным законодательством способом. Вместо этого он самовольно проложил резиновый шланг и несанкционированно присоединил его к газораспределительной системе.Из-за разгерметизации шланга утром 7 декабря в доме вспыхнул пожар. Чтобы его потушить, пришлось заблокировать поступление газа в дом через несанкционированный газопровод.