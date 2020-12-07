Производители томатной пасты паст нередко нарушают нормы, прописанные в стандарте. Это показали потребительская экспертиза томатопродуктов, которые провели специалисты ГП «Харьковстандартметрология». Как не нарваться на фальсификат?

Как отмечает генеральный директор ГП «Харьковстандартметрология» Владимир Величко, некоторые производители пишут на этикетке «томатная паста», но фактическое содержание растворимых сухих веществ в составе продукта оказывается меньше необходимого уровня в 25%.– Таким образом, потребитель вводится в заблуждение и платит за лишнюю воду, недополучая полезные компоненты, – говорит эксперт. – При приготовлении пищи это играет важную роль, так как использование менее концентрированного продукта (томатного пюре) предполагает большую норму его закладки в блюдо по сравнению с томатной пастой.Во-вторых, для изготовления томатопродуктов необходимо использовать, главным образом, два основных компонента – свежие томаты и соль. Можно также изготовлять томатную пасту из полуфабриката – стерилизованных томатопродуктов. Кроме того, в 2013 году в стандарт ДСТУ 5081:2008 внесены изменения, которыми в томатную пасту первого сорта, нестерилизованную или стерилизованную асептическим способом, было разрешено добавлять консерванты.– Однако сведения о наличии консерванта необходимо обязательно указывать в информации о составе продукта, а массовая доля консервантов не должна превышать 0,08%. В то же время при анализе томатопродуктов выяснилось, что в них зачастую находят неразрешенные к использованию крахмал и другие загустители, используемые для придания продукту необходимой консистенции, а также незаявленные на этикетке консерванты – бензоат натрия, сорбиновая кислота и другие, – продолжает Владимир Величко.В-третьих, томатопродукты должны иметь естественный красный цвет без подкрашивания.– Однако были случаи, когда в томатной пасте выявлялись синтетические красители, в частности «красный очаровательный» (Е-129), – уточняет эксперт.Владимир Величко отмечает, что все несоответствия продукции, обнаруженные специалистами во время экспертизы, свидетельствуют о нарушении технологической дисциплины при закладке сырья, недостаточном уровне контроля качества и безопасности продукции со стороны руководства предприятий-производителей.– Потребителям при выборе томатных продуктов необходимо обращать особое внимание на их внешний вид и консистенцию (в частности, оценить густоту томатной пасты, если она расфасована в стеклянные банки), а также качество маркировки, – подсказывает специалист. – Если на упаковке не указана информация о составе продукта, сроках и условиях его хранения, если дата производства или срок годности нанесены нечетко, в недоступной для восприятия форме, отсутствует полная информация о производителе или импортере с адресом и телефоном, такой продукт покупать не следует.