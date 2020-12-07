В центре Харькова в среду, 9 декабря, под зданием горсовета запланирован митинг.

Участники будут требовать от городских властей создать действенный механизм контроля за деятельностью предприятий, негативно влияющих на здоровье харьковчан, в частности коксохима.

Отмечается, что 5 декабря президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на петицию о закрытии "Коксохима", при этом, не упомянув само предприятие, и добавил, что его действия ограничены Конституцией и законами Украины.

В свою очередь автор петиции о закрытии коксохима заявил о намерении пикетировать Харьковский горсовет.

Пикет начнется 9 декабря в 09:00 под мэрией.   

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