В центре Харькова в среду, 9 декабря, под зданием горсовета запланирован митинг.

Участники будут требовать от городских властей создать действенный механизм контроля за деятельностью предприятий, негативно влияющих на здоровье харьковчан, в частности коксохима.Отмечается, что 5 декабря президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на петицию о закрытии "Коксохима", при этом, не упомянув само предприятие, и добавил, что его действия ограничены Конституцией и законами Украины.В свою очередь автор петиции о закрытии коксохима заявил о намерении пикетировать Харьковский горсовет.Пикет начнется 9 декабря в 09:00 под мэрией.