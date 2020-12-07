Решение Конституционного суда об отмене уголовной ответственности за недостоверное декларирование и ограничении полномочий НАПК действительно могло стоить Украине безвиза с ЕС, признал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

В день провозглашения решения Конституционного суда КСУ действительно поставил Украину своим решением на край пропасти, внизу которой было написано «потеря безвиза». И пальцы уже висели над пропастью, - рассказал он в интервью «РБК-Украина».Но сейчас эта угроза уже позади, добавляет министр. По его словам, благодаря решению президента, правительства и Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), Украине удалось отойти от края этой пропасти.- Но если ситуация не будет исправлена, и негативные последствия решения КСУ не будут систематически преодолены, все эти проблемы могут быть констатированы в следующем отчете Еврокомиссии о функционировании безвиза, - предупредил глава МИД.По словам Кулебы, Украина ранее передала национальный доклад о выполнении условий по либерализации визового режима и сейчас ждет решения западных партнеров.- Но даже их возможная констатация, в которой, я уверен, удастся избежать, не была бы потерей безвиза, потому что решение о лишении безвиза – это политическое решение. Могу заверить, что президент Украины абсолютно настроен не допустить такого сценария, - резюмировал Кулеба.