За предыдущую неделю в Харьковской области провели 1301 проверку соблюдения карантинных ограничений.Об этом сообщили в Госпродпотребслужбе.
Так, проверено:
- 110 заведений общественного питания, нарушения выявлены на 20 объектах,
- 338 заведений продовольственной торговли, нарушения выявлены на 146 объектах;
- 217 объектов непродовольственной торговли, нарушения выявлены на 71 объекте;
- 467 агропродовольственных рынков, нарушения выявлены на 128 объектах;
- 84 общеобразовательных учреждения, нарушения выявлены в 16 школах;
- 56 парикмахерских и салонов красоты, нарушения выявлены на 18 объектах;
Всего за минувшую неделю в Харьковской области вынесено 49 постановлений о наложении штрафов за нарушение карантинных мероприятий.