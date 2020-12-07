За предыдущую неделю в Харьковской области провели 1301 проверку соблюдения карантинных ограничений.

Об этом сообщили в Госпродпотребслужбе.Так, проверено:- 110 заведений общественного питания, нарушения выявлены на 20 объектах,- 338 заведений продовольственной торговли, нарушения выявлены на 146 объектах;- 217 объектов непродовольственной торговли, нарушения выявлены на 71 объекте;- 467 агропродовольственных рынков, нарушения выявлены на 128 объектах;- 84 общеобразовательных учреждения, нарушения выявлены в 16 школах;- 56 парикмахерских и салонов красоты, нарушения выявлены на 18 объектах;Всего за минувшую неделю в Харьковской области вынесено 49 постановлений о наложении штрафов за нарушение карантинных мероприятий.