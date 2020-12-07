На чемпионате Украины по плаванию без возрастных ограничений харьковчане выиграли восемь золотых, семь серебряных и одну бронзовую медали.

Соревнования проходили в Днепре с 3 по 6 декабря.Так, Богдан Белеменко победил в финальных заплывах на 400, 800 и 1500 м.В заплывах на спине дважды была лучшей Марина Колесникова: на дистанциях 100 и 200 м она финишировала первой, 50 м - второй.Максим Голубничий выиграл две дисциплины комплексным плаванием - 200 и 400 м.Больше всего медалей на счету Карины Снитко. Харьковчанка была первой на дистанции 400 м вольным стилем и второй на дистанциях 100 и 200 м вольным стилем и 50 м баттерфляем.Валентин Нестеркин стал обладателем двух серебряных медалей на дистанциях 100 м вольным стилем и баттерфляем и одной бронзовой медали на дистанции 50 м баттерфляем.Еще один харьковский пловец Данил Сторожев выиграл «серебро» на дистанции 400 м вольным стилем.