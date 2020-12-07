В прессе и на телевидении очень много разрозненной информации о том, как защитить себя от коронавируса. Но, так или иначе, приходится бывать в местах скопления людей – в частности, в транспорте и в супермаркетах. Не могли бы вы дать краткую инструкцию? Юлия Антоненко

Вирус распространяется от человека к человеку, поэтому логично избегать места их скопления. Посещение таких мест должно быть ограниченным, а время пребывания – сокращенным, напоминает Liga.net со ссылкой на семейного врача Юлию Трипачову.Обязательно надевайте правильно маску при входе в транспорт или магазин. Маска должна закрывать и нос, и рот для защиты ваших дыхательных путей. Маска задерживает количество инфицированной слюны и, таким образом, уменьшает вирусную нагрузку.Обрабатывайте руки антисептиком в достаточном количестве до и после посещения общественных мест. Не прикасайтесь к лицу – рту, носу, глазам. Это входные «ворота» для инфекции.Пользуйтесь доставкой продуктов на дом – такие услуги осуществляют многие супермаркеты. Отдавайте предпочтение небольшим магазинам, рынкам на открытом воздухе – там людей меньше.Планируйте покупки заранее, составьте список – таким образом вы сможете сократить время пребывания в магазине. Стоит запастись продуктами, которые вы часто едите, чтобы сократить количество походов за ними в магазин.Лайфхак в супермаркете в очереди на кассе – поставьте корзину с продуктами позади себя для увеличения физической дистанции.Позаботьтесь о своих старших родственниках – покупайте им продукты или заказывайте доставку.В транспорте лучше пользоваться дистанционными и безналичными способами оплаты, если есть такая возможность. Если нет, подготовьте сумму для оплаты проезда заранее, чтобы минимизировать контакты.Не пользуйтесь общественным транспортом в часы пик. Лучше выйти из дома раньше. Если это возможно, занимайте место подальше от людей, у окна (хорошо, если оно открыто, но зимой это вряд ли).Старайтесь не разговаривать в транспорте или магазине, не общайтесь по телефону – количество вируса в окружающей среде увеличивается при разговоре. По этой же причине лучше посещать общественные заведения одному, а разговоры отложить.Планируйте свой маршрут с минимальным пребыванием в транспорте, больше ходите пешком.Если пользуетесь такси, садитесь на заднее сиденье, открывайте окно для проветривания.