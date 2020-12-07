Гриппом и ОРВИ в Харькове заболели более 6 тысяч человек

В Харьковской области ОРВИ и гриппом в период с 30 ноября по 6 декабря заболело 6057 человек, из них 2718 (44,9%) - дети в возрасте до 17 лет, сообщили в областном лабораторном центре.

Показатель заболеваемости составляет 229,10 на 100 тыс. населения, что ниже показателя эпидемического порога на 46,4% и на 16,4% больше по сравнению с 49-й неделей прошлого года. Уровень заболеваемости характеризуется как низкий. Госпитализированы 58 человек, из них 54 (93,1%) ребенка.

При этом превышен уровень собственных эпидемических порогов в Боровском (на 5%), Волчанском (на 14,1%), Лозовском (на 35,7%), Нововодолажском (на 34,3%) районах и Лозовой (на 19%).

Самый высокий показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ в области зарегистрирован в Нововодолажском районе - 746,20 на 100 тыс. населения, самый низкий - в Чугуевском районе - 66,73 на 100 тыс. населения.

По состоянию на 7 декабря в Харьковской области против гриппа привито 7140 человек, из них 32,2% - из групп риска.