Изъято контрафактного алкоголя на 3 миллиона гривен

Подпольное производство алкоголя выявлено в Купянском районе Харьковской области. Как сообщили в прокуратуре общая сумма изъятого, составила более 3 миллионов гривен.



Как рассказал руководитель местной прокуратуры Владимир Куприянов, досудебным расследованием установлено, что группа лиц организовала подпольное производство алкогольных напитков, которые в дальнейшем сбывала.

В ходе обысков, проведенных 3 июня 2020 совместно с Управлением противодействия киберпреступности в Харьковской области и Московским отделом полиции ГУНП в Харьковской области, обнаружено и изъято более 3500 литров спиртосодержащей жидкости во флягах, более 20 000 бутылок фальсифицированных алкогольных напитков с марками акцизного сбора с признаками подделки, 800 пачек сигарет неустановленного производства. Общая сумма изъятого составляет более 3 млн грн.

4 декабря 2020 двум жителям г. Купянск сообщено о подозрении. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Досудебное расследование продолжается.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет.