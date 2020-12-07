События В Харькове заработал новый троллейбусный маршрут на Жихор Вечерний Харьков 19:37 167 Подробности рассказали журналисты телеканала "р1". Читайте также ВВП может упасть на 3% в первом квартале следующего года – министр экономики В Харькове накрыли подпольный водочный цех Какая ситуация с ОРВИ и гриппом в Харьковской области БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ ВВП может упасть на 3% в первом квартале следующего года – министр экономики События 19:41 Лента новостей ВВП может упасть на 3% в первом квартале следующего года – министр экономики 19:41 В Харькове заработал новый троллейбусный маршрут на Жихор 19:37 В Харькове накрыли подпольный водочный цех 19:26 Какая ситуация с ОРВИ и гриппом в Харьковской области 19:07 Астропрогноз на 8–9 декабря 2020 г. 19:02 Жихарь и центр Харькова объединил троллейбусный маршрут (видео) 18:57 «Сорвался с высоты»: стало известно о ЧП с альпинистом в Харькове 18:56