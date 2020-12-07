Программы поддержки бизнеса и льготные кредиты помогут смягчить влияние пандемии

В первом квартале 2021 года спад украинской экономики может составить 3%. При этом за весь следующий год прогнозируется рост ВВП в 4,6%. Об этом 7 декабря сообщил министр экономики Игорь Петрашко во время онлайн-форума Ukrainian Investment Roadshow, пишет UBR.

«Негативный эффект пандемии возымеет большое влияние в начале следующего года... Очевидно, ВВП может упасть на 3% в первом квартале следующего года», – отметил министр.

По его словам, программы поддержки бизнеса и льготные кредиты помогут смягчить влияние пандемии.

«Мы ожидаем роста 4,6% ВВП (в 2021 году". Многие говорят, что это высокий показатель, которого многие годы не было. Но мы считаем, что этого можно достичь», - рассказал глава Минэкономики.

Также он спрогнозировал, что экономические показатели продемонстрируют положительный результат во второй половине следующего года.