Об это сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Как рассказали медики, сегодня днем на службу «103» поступил вызов в один из районов Харькова, где 41-летний мужчина отравился лекарствами.«Мужчина находился почти без сознания. Через несколько минут после осмотра его сердце остановилось, была констатирована клиническая смерть. Бригада медиков сразу начала проведения реанимационных мероприятий. Благодаря действиям медицинских работников, сердечно-легочную деятельность больного удалось восстановить и госпитализировать его в лечебное учреждение», - сообщили в ЦЭМП.