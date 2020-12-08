В Харькове, 8 декабря, временно прекращено водоснабжение в нескольких районах, сообщили в КП «Харьковводоканал».

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Шевченковского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:



ул. Клочковская, 195-д, ул. Ахсарова, 20 (п. №1, стояк), пр. Победы, 74 (п. №1, стояк), ул. Очаковская, 82 (п. №2, стояк), пр. Людвига Свободы, 57 (п. №1, стояк) до 20:00 08.12.20 г.



А также:



Киевский район:

пер. Пономаренковский (ч/с), пос. Лесной (ч/с), ул. Молодежная (пос.Лесной) (ч/с), ул. Горького (пос.Лесной) (ч/с), ул. Героев Труда, 4-в, ул. Продольная, 3-а (п. №1, стояк) до 20:00 08.12.20 г.



Московский район:

пр. Тракторостроителей, 107-б до 17:00 08.12.20 г.; пр. Тракторостроителей, 107-б (п. №1, стояк) до 18:00 08.12.20 г.; ул. Гвардейцев Широнинцев, 99 (п. №1, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 18-г (п. №5, стояк), шоссе Салтовское, 147 (п. №5, стояк), ул. Героев Труда, 43 (п. №1) до 20:00 08.12.20 г.



Новобаварский район:

ул. Тверская (ч/с), пр. Любови Малой (Постышева), 18 (п. №2) до 20:00 08.12.20 г.



Основянский район:

ул. Вокзальная, 10 (п. №1, спаренный стояк), пр. Гагарина, 60 (п. №2, стояк), ул. Достоевского, 22-в (стояк) до 20:00 08.12.20 г.



Слободской район:

ул. Актюбинская (ч/с), въезд 1-й Стрелецкий (ч/с), ул. Танкопия, 8 (п. №3, стояк), ул. Молочная (Кирова), 9 (п. №2) до 20:00 08.12.20 г.



Холодногорский район:

ул. Большая Панасовская (Котлова), 38 (п. №1, стояк) до 20:00 08.12.20 г.