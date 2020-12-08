Благодаря быстрым и профессиональным действиям медиков была спасена человеческая жизнь

В Харькове медики спасли мужчину, пережившего клиническую смерть. Вызов поступил вчера, 7 декабря по поводу отравления медикаментами, сообщили в Центре экстренной медпомощи и медицины катастроф.



Мужчина находился почти без сознания, через несколько минут после осмотра его сердце остановилось, была констатирована клиническая смерть. Медики сразу начали проведение реанимационных мероприятий.



Мужчину удалось реанимировать, его госпитализировали.