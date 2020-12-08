Благодаря быстрым и профессиональным действиям медиков была спасена человеческая жизнь
В Харькове медики спасли мужчину, пережившего клиническую смерть. Вызов поступил вчера, 7 декабря по поводу отравления медикаментами, сообщили в Центре экстренной медпомощи и медицины катастроф.
Мужчина находился почти без сознания, через несколько минут после осмотра его сердце остановилось, была констатирована клиническая смерть. Медики сразу начали проведение реанимационных мероприятий.
Мужчину удалось реанимировать, его госпитализировали.
Мужчина находился почти без сознания, через несколько минут после осмотра его сердце остановилось, была констатирована клиническая смерть. Медики сразу начали проведение реанимационных мероприятий.
Мужчину удалось реанимировать, его госпитализировали.