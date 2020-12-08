Макакам три года. Жить они будут со своими сородичами в вольерах на локации "Дальний Восток".

Двух японских макак привезли из Николаевского зоопарка, сообщили в пресс-службе зоопарка.



Макаки прошли карантин и в Николаевском, и в Харьковском зоопарке.



Новые вольеры оборудованы канатами, качелями, подвесными конструкциями, головоломками, уютными домиками и удобными полками, сделанными из натуральных материалов, чтобы максимально приблизить животных к естественным условиям существования.