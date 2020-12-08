Отопление и горячую воду временно отключат в 11 домах

В связи с ремонтными работами на участке теплосети в нескольких жилых домах Харькова завтра, 9 декабря, не будет отопления и горячей воды. Об этом сообщили в КП "Харьковские теплосети".



С 8.00 до 14.00 не будет отопления в 11 жилых домах, а горячей воды – в 4-х домах на участке, ограниченном улицами Плехановской, Молочной, пер. Аптекарском.