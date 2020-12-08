Военного комиссара задержали при получении взятки в размере 600 долларов

В Харьковской области разоблачили одного из военных комиссаров в вымогательстве и получении неправомерной выгоды от военнообязанного, сообщили в Специализированной прокуратуре в военной и оборонной сфере объединенных сил.



Военная прокуратура Харьковского гарнизона разоблачила начальника отделения одного из районных военкоматов Харьковской области, майора в вымогательстве и получении неправомерной выгоды от военнообязанного в размере 600 долларов. Деньги от военнообязанного военком требовал за "улаживание вопроса" с призывом на срочную службу и выдачу военного билета.



Непосредственно после получения всей суммы взятки 7 декабря, которое осуществлялось под контролем правоохранителей, майора задержали, а денежные средства изъяли.



Проводятся первоочередные следственные действия, решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины, готовится ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

