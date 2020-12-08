Интервью с депутатом Харьковского областного совета Анатолием Русецким.

– Выборы обозначили тенденции, которые определят местное самоуправление на следующие 5 лет. Низкая явка стала не только следствием пандемии, но и проявлением недоверия к популистской политике власти. Люди слышат одно, а видят другое. Тот факт, что местных депутатов заставили баллотироваться от партий, добавил излишней политизации местным советам. Это будет мешать их работе, поскольку основной задачей этих советов является решение хозяйственных вопросов и налаживания системы жизнеобеспечения громад. Депутат должен представлять не партию, а территорию, именно в этом суть местного самоуправления.Результаты выборов свидетельствуют, что запрос на позитивные изменения и "новые лица" во власти никуда не делся, но большинство наших сограждан не желает снова рисковать, а доверяет тем, кого знает по реальным делам. Компетентность и эффективность стали цениться больше, поэтому победили местные команды. Харьковщина имеет прочные традиции самоуправления и усиление роли местных советов пойдет только на пользу.– Настолько, насколько это позволят сами депутаты. Надеюсь, что большинство коллег, осознавая состояние дел в области, отнесутся к обязанностям ответственно. Сессии областного совета – это место диалога, а не арена политического противостояния, которое только имитирует деятельность. Сейчас важно принимать бюджет на 2021 год. Время объединять усилия и работать на результат. Именно этого от нас ждут люди.– Я вижу себя вместе с конструктивными силами, потому что являюсь сторонником объединения ради решения конкретных проблем. Партийные коалиции на областном уровне – явление условное. Вот пример из жизни: в селах Слабуновка и Украинка нет воды. Чистую питьевую воду люди вынуждены покупать в магазине. Облсовет должен помочь решению этой проблемы, вероятно, софинансируя бурение скважины на территории Веселовского сельского совета. Зависит ли голосование по этому вопросу от партийности депутатов?– Конечно, медицина. За прошедшие 5 лет больше всего людей просили помощь именно на лечение. По моим обращениям им было выделено 5 млн. 65 тыс. грн. Медицину следует понимать не только как самостоятельную отрасль, а как составляющую часть системы социальной защиты. Последствия пандемии уже четко видно: незащищенные стали еще более незащищенными, бедные – беднее, те кто имел хронические патологии, очутились в группе риска. Люди не чувствуют себя в безопасности, в обществе растут тревожность и агрессия. Пандемия продолжаться, поэтому власть продолжит карантинные ограничения. Исходя из реалий, увеличение койко-мест, оснащение больниц и сельских ФАПов современной медтехникой, позволит быстрее диагностировать болезни, а следовательно, ускорит и удешевит лечение. Это касается не только коронавируса. Важен общий доступ населения к медицине. В районах добавляется еще вопросы транспорта, чтобы и врачи, и пациенты могли оперативно добраться до медучреждений.Мы должны внедрять положительный опыт, апробированный в громадах. Например, в Песочинской громаде создан коммунальное медицинское учреждение "Центр первичной медицинской помощи". Его работа финансируется из бюджета громады и национальной службой здоровья Украины (согласно количеству заключенных с врачами деклараций), а дополнительные средства поступают из областного и районного бюджетов. Громада утвердила программу, по которой выделяет ЦПМД средства на закупку лекарств. Таким образом, при грамотном руководстве медучреждение развивается, получает современное оборудование и предоставляет людям качественные медицинские услуги. Эта практика доказала эффективность и является перспективной для внедрения на территории области.– Экономическое оздоровление региона во многом зависит от восстановления производств в районах области, а не только Харькова. Нужно запускать существующие производственные платформы и использовать их для открытия новых предприятий. Это во многом решит проблему рабочих мест. Следствием занятости населения станет повышение его покупательной способности. Налоги и сборы пополнят местные бюджеты. Так появятся средства на инфраструктуру, транспорт и дороги местного значения, другие сервисы для граждан. В частности, нужно повышать качество образования. Там, где педагоги имеют высокую квалификацию и мотивацию, соответствующее техническое обеспечение – там уровень подготовки учащихся заметно выше. В некоторых громадах действуют программы, согласно которым завоевавшие призовые места на олимпиадах ученики и их учителя получают стипендии.Для всего этого необходимы деньги. Если будет налажен диалог местной власти и предпринимателей, а инициативы производителей будут поддерживаться властью, то наш бизнес может быть социально ответственным, заботиться о своих сотрудниках и их семьях. Благоприятная атмосфера в громаде станет магнитом для инвесторов.– Мне больно смотреть как наши предприниматели, которые платят налоги и создают рабочие места, требуют от власти отмены сначала «карантина выходного дня", затем локдауна и повышения налогов с физических лиц-предпринимателейи, а также отстрочки на установку кассовых аппаратов. Пандемия усложняет простые, на первый взгляд, вещи, но нам не обойтись без осознания проблемы. Ограничивать нужно, но руководствуясь прагматизмом. Угрозы, с которыми встретится общество из-за разрыва социальных связей, намного серьезнее риска заболеть. Средний, малый и микро-бизнес должны получить поддержку от местных властей. Так мы сохраним источники доходов для граждан и налоги в бюджеты. Можем освободить от уплаты единого налога ФЛП 1-й и 2-й групп, если не на весь период карантина, то хотя бы на время локдауна.– Объединение громад – это переход к более эффективному порядку взаимоотношений между руководством и жителями, а также увеличение ответственности местной власти за состояние дел. Государство передает громадам ряд компетенций, в частности право на собственность земельными ресурсами и объектами инфраструктуры. К тому же, формирование бюджета ОТГ должно происходить напрямую через Кабмин. В условиях разумного управления и коммуникации с властью через своих представителей в областном совете, громады могут существенно увеличить свой потенциал.Сегодня громады находятся в сложном переходном периоде, который может длиться не один год. К сожалению, это совпадает по времени с утверждением бюджетов на следующий 2021 год. Может так случиться, что финансирование жизнедеятельности громад будет решаться на уровне районов. В таком случае, сохранится вертикаль управления, а влияние депутатов областного и районных советов увеличится.– Надо учиться. Харьковщина имеет успешные громады, которые за 2 - 3 года накопили опыт системных изменений: Песочинская, Нововодолажская и Мерефянская ОТГ. Они действуют согласно стратегиями развития, к разработке которых привлекли экспертов. Наша команда тоже присоединилась к такой просветительской деятельности. В феврале этого года "Стратегическая инициатива" провела образовательный семинар для руководства Донецкой ОТГ и представителей громад, объединившихся только 25 октября. Практику семинаров и тренингов для руководства громад мы продолжим в масштабах области. Как депутат областного совета я приложу максимум усилий для системных изменений местной экономики и социальной инфраструктуры. Готов помогать громадам создавать комфортную и безопасную среду, которая улучшит качество образовательного, медицинского, культурного пространства в регионе.– Я убежден, что сильная Украина – это сильные громады. Мы видим, что нынешняя власть не способна создать и реализовать единую Стратегию развития страны. Вопрос не только в ее недостаточной компетентности, но и в глобальных процессах. Одним из таких трендов является регионализация. В Европейском союзе она воплощена в концепции «Европы регионов», действует Ассамблея европейских регионов и Комитет регионов.В Украине происходит перераспределение властных полномочий с государственного уровня на региональный. Этот процесс приводит к созданию новых институциональных форм, которые несут ответственность за состояние региона. Основная цель таких интеграционных групп – повышение эффективности экономической деятельности и обеспечения порядка, в частности эффективное решение вопросов безопасности.В условиях перехода ОТГ на самофинансирование, социальное развитие региона, по большому счету, будет отражением состояния дел в громадах. После формирования ОТГ организационные усилия должны сосредоточиться на создании долгосрочных стратегий развития громад. Теперь за этими документами стоят реальные средства. Задачей областной власти должны стать гармонизация этих стратегий, взаимодополнение экономического потенциала отдельных громад и взаимопомощь в решении инфраструктурных проблем на условиях софинансирования.Таким образом, Стратегия развития Харьковщины является производным документом от стратегий развития каждой громады. Это сложная ответственная работа, которая требует от исполнителей умений учитывать исторический, географический и гуманитарный контексты. Системное видение и волевые шаги к выполнению обоснованного плана действий будут иметь положительный результат, который почувствуют все жители области.Татьяна Пасека, член Национального союза журналистов Украины