90-летняя Маргарет Кинан стала первой британкой, которой сделали привичку от COVID-19

В Великобритании решили начать делать прививки пожилым людям и медикам и надеются, что всех удастся вакцинировать до весны, пишет Голос Америки.

Маргарет Кинан получила дозу вакцины разработанной компаний Pfizer / BioNTech, которую также планируют использовать в США и других странах после процедуры лицензирования соответствующими органами впоследствии этого месяца.

Британский министр здравоохранения Мэтт Хэнкок призвал сограждан «соблюдать правила».

«Вирус и дальше несет смертельную угрозу. Начиная вакцинации, мы должны в дальнейшем придерживаться правил», - подчеркнул министр.

В течение этой недели Великобритания надеется получить 800 000 доз вакцины Pfizer / BioNTech.

Для иммунизации людей нужно прививать дважды с перерывом в несколько недель.

На стадии разработок и испытаний находятся и другие вакцины, которые могут помочь остановить пандемию COVID-19.