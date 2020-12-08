90-летняя Маргарет Кинан стала первой британкой, которой сделали привичку от COVID-19 

В Великобритании решили начать делать прививки пожилым людям и медикам и надеются, что всех удастся вакцинировать до весны, пишет Голос Америки.

 Маргарет Кинан получила дозу вакцины разработанной компаний Pfizer / BioNTech, которую также планируют использовать в США и других странах после процедуры лицензирования соответствующими органами впоследствии этого месяца.

 Британский министр здравоохранения Мэтт Хэнкок призвал сограждан «соблюдать правила».

 «Вирус и дальше несет смертельную угрозу. Начиная вакцинации, мы должны в дальнейшем придерживаться правил», - подчеркнул министр.

 В течение этой недели Великобритания надеется получить 800 000 доз вакцины Pfizer / BioNTech.

 Для иммунизации людей нужно прививать дважды с перерывом в несколько недель.

 На стадии разработок и испытаний находятся и другие вакцины, которые могут помочь остановить пандемию COVID-19.

 

 


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