В 2021 году тариф на централизованное водоснабжение вырастет на 12%, а на водоотведение — на 0,39%

КП "Харьковводоканал" провел открытые слушания о необходимости установления тарифов на централизованное водоснабжение и централизованное водоотведение на 2021 год, пишет "Город Х".



Согласно протоколу слушаний, тариф на водоснабжение для населения возрастет:



до 14,23 грн (без НДС) за кубометр;

или с 15,22 грн до 17,07 грн (с НДС).



канализация подорожает:

до 7,71 грн (без НДС) за куб.м;

или с 9,21 грн до 9,25 грн (с НДС).



Нынешние тарифы на услуги КП "Харьковводоканал" действуют с 5 февраля 2020 года