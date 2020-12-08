В 2021 году тариф на централизованное водоснабжение вырастет на 12%, а на водоотведение — на 0,39%
КП "Харьковводоканал" провел открытые слушания о необходимости установления тарифов на централизованное водоснабжение и централизованное водоотведение на 2021 год, пишет "Город Х".
Согласно протоколу слушаний, тариф на водоснабжение для населения возрастет:
до 14,23 грн (без НДС) за кубометр;
или с 15,22 грн до 17,07 грн (с НДС).
канализация подорожает:
до 7,71 грн (без НДС) за куб.м;
или с 9,21 грн до 9,25 грн (с НДС).
Нынешние тарифы на услуги КП "Харьковводоканал" действуют с 5 февраля 2020 года
Согласно протоколу слушаний, тариф на водоснабжение для населения возрастет:
до 14,23 грн (без НДС) за кубометр;
или с 15,22 грн до 17,07 грн (с НДС).
канализация подорожает:
до 7,71 грн (без НДС) за куб.м;
или с 9,21 грн до 9,25 грн (с НДС).
Нынешние тарифы на услуги КП "Харьковводоканал" действуют с 5 февраля 2020 года