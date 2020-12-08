Продлят ли каникулы в школах в связи с введеним локдауна

До начала учебного года Министерство образования рекомендует такие даты каникул в школах. Они должны проходить с 25 декабря - 10 января включительно, пишет «Сегодня».

Однако даты могут измениться. Во-первых, школы имеют право самостоятельно устанавливать даты каникул для учеников. Но при этом учреждения должны соблюдать важное правило: общая продолжительность каникул за учебный год должна составлять не менее 30 дней. Во-вторых, на продолжительность и даты зимних каникул может повлиять эпидемиологическая ситуация в стране или отдельном регионе. Так, например, было осенью, когда из-за вспышки коронавируса правительство рекомендовало перенести начало каникул на полторы недели раньше.

К рекомендации Кабмина тогда прислушались не во всех регионах – власти ряда областей отказались менять сроки. Так, например, поступили в Харькове и Черновцах.

Поэтому даты зимних каникул будут зависеть не только от Кабмина, но и от решения местных властей и комиссий по ТЭБ и ЧС. Согласно последним данным, правительство собирается ввести карантин на три недели с первых чисел января. Это значит, что вторую четверть – до 25 декабря – школьники доучатся в обычном режиме. А полторы недели каникул в 2021 году совпадут с карантином.