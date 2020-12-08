Об этой печальной дате напомнил телеграм-канал ВЕХА.

«Сегодня, 8 декабря исполняется 40 лет со дня убийства британского музыканта, одного из основателей группы The Beatles Джона Леннона.В 1980 году Леннон был убит бывшим фанатом группы, гражданином США Марком Дэвидом Чепменом. Когда Леннон вместе со своей женой Йоко Оно входил в арку дома «Дакота» в Манхэттене в Нью-Йорке, Чепмен сделал пять выстрелов ему в спину. В Леннона попали четыре пули.Музыкант умер по дороге в больницу от потери крови. После смерти он был кремирован. Йоко Оно развеяла прах Леннона в Центральном парке Нью-Йорка. Леннону было всего 40 лет...», сказано в информации, опубликованной каналом.