Об этой печальной дате напомнил телеграм-канал ВЕХА.«Сегодня, 8 декабря исполняется 40 лет со дня убийства британского музыканта, одного из основателей группы The Beatles Джона Леннона.
В 1980 году Леннон был убит бывшим фанатом группы, гражданином США Марком Дэвидом Чепменом. Когда Леннон вместе со своей женой Йоко Оно входил в арку дома «Дакота» в Манхэттене в Нью-Йорке, Чепмен сделал пять выстрелов ему в спину. В Леннона попали четыре пули.
Музыкант умер по дороге в больницу от потери крови. После смерти он был кремирован. Йоко Оно развеяла прах Леннона в Центральном парке Нью-Йорка. Леннону было всего 40 лет...», сказано в информации, опубликованной каналом.