США в 2020 году продали вооружений Украине на рекордные 510 миллионов долларов, свидетельствует доклад Агентства по оборонному сотрудничеству и безопасности США.

При этом в 2019 году этот показатель составил всего $272,4 млн, в 2018 - $250,7 млн, в 2017 - $207,7 млн и $226,5 млн в 2016-м.За все предыдущие годы общая стоимость поставок американских вооружений Украине составила $179,2 млн (начиная с 1950 года).Другим постсоветким странам США продали вооружений намного меньше:- Литве на $136,5 млн,- Грузии - $62,8 млн,- Латвии - $38,1 млн,- Молдове - $11,5 млн,- Туркменистану - $1,3 млн,- Казахстану - $1 млн,- Эстонии - $610 тыс.,- Азербайджану - $509 тыс.,- Армении - $2 тыс.Отметим, на днях президент Владимир Зеленский исключил сокращение расходов на оборону, подчеркнув, что ее финансирование будет только расти.